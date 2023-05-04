В Екатеринбурге таксист застрелил своего пассажира

В Екатеринбурге задержали таксиста, который застрелил своего пассажира в ходе ссоры вечером 3 мая.

По данным «Известий», инцидент произошел вечером в среду, 3 мая, около железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Между таксистом и пассажиром начался конфликт.

Водитель выстрелил в ногу мужчины из травматического пистолета. Пуля задела бедренную артерию, и человек скончался до приезда «скорой».

Таксист не стал скрываться с места преступления и был задержан правоохранительными органами на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее, 14 апреля, в Санкт-Петербурге водитель такси ударил по голове трансгендера Еву Робинсон, ее госпитализировали. Врачи заключили, что у Робинсон тяжелый перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.