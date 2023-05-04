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В Иркутской области сотрудники МЧС спасли тонущего в болоте подростка

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Фото: Управление МЧС РФ по Иркутской области
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Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области спасли подростка, жителя города Зима, который увяз в болоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области в четверг, 4 мая.

Отмечается, что молодой человек хотел сократить дорогу домой из школы, поэтому решил пройти по заболоченному участку. В холодное время года проблем не возникало, но таяние снега сказалось на состоянии почвы.

Подростка, увязающего в грязи, заметили очевидцы. Они и вызвали спасателей. Чтобы добраться до ребенка, сотрудникам МЧС понадобилось плавательное средство и гидрокостюмы. Мальчика доставили в безопасное место. В мокрой одежде и в удовлетворительном состоянии подростка передали сотрудникам медицинской помощи и сотрудникам полиции, говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении ведомства.

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27 марта в Выборге Ленинградской области двое детей провалились в пожарный колодец, десятилетнего мальчика впоследствии нашли мертвым. Девочку удалось спасти. По рассказам очевидцев, девочка поскользнулась на выступе и провалилась внутрь колодца, ее друг попытался помочь, но тоже увяз в воде и грязи.

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