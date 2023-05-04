В Ленинградской области разминировали самодельную бомбу

В городе Бугры Ленинградской области сотрудники саперной службы МВД провели активное разминирование самодельной бомбы недалеко от скейт-парка. Подробности инцидента в среду, 3 мая, раскрыл 78.ru.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено на улице Парковой в 40 м от скейт-парка.

На данный момент правоохранители проводят дополнительную проверку на присутствие иных взрывных устройств. Информации о пострадавших не поступало.

3 мая в Ленинградской области в деревне Ковшово сотрудники Росгвардии обнаружили предметы, похожие на взрывные устройства на линии электропередачи. Всего было найдено шесть подозрительных предметов.