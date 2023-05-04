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Режиссер Юлия Акчурина рассказала об опасностях съемок на передовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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4 мая в Музее Победы состоится премьера документальной драмы режиссера Юлии Акчуриной «Украина. Как свои стали чужими?». Показ пройдет в рамках II Майского фестиваля правильного кино. Накануне премьеры создатель картины рассказала в интервью «Известиям», какому риску подверглась съемочная группа в Донбассе.

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«Фильм снимали двумя фотокамерами. На «передок» мы тоже выезжали. Но нас не берут в зону стрелкового боя. Я всегда говорю, что не хочу оказаться обузой, тем более, не хочу, чтобы кто-то пострадал, будучи вынужденным прикрывать меня. Поэтому то, что видно из окопа или из блиндажа, снимаем сами, а то, что происходит там, где мы будем только мешать, нам помогают увидеть ребята», — вспоминает Юлия Акчурина.

Боевые сцены снимались на камеры GoPro. На съемках «Украина. Как свои стали чужими?» материалом помогли герои, бойцы добровольческого батальона «Эспаньола». А под Угледаром съемочная группа столкнулась с первой потерей. Режиссеру сообщили, что погиб офицер Андрей, сопровождавший их на линии боевого соприкосновения.

«Чтобы уточнить, не он ли, пишу Коту, — это наш герой, который принимал пленных на «Азовстали» и встретил там своего одноклассника? Так он мне фото в ответ присылает, и, оказывается, что это тот самый Андрей. Я тогда поняла, что такое линия фронта, линия боевого соприкосновения. Прилететь может всегда и всюду. Никто ни от чего не застрахован», — рассказывает Юлия Акчурина.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Видеодневники бойцов очень пригодились для наших фильмов»

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