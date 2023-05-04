Возгорание на Ильском НПЗ полностью ликвидировано
Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Площадь распространения огня составила 400 кв. м.
«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!» — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Краснодарского губернатора.
О пожаре на Ильском НПЗ в Северском районе в ночь на четверг, 4 мая, сообщил источник «Известий». По данным Вениамина Кондратьева, загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами.