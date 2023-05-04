Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары»

Специалисты из Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) отработали новую методику тушения «зомби-пожаров». Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность.

Новый способ заключается в воздействии на термальный источник холодом. Для ликвидации огня тлеющий торф поднимается на поверхность и раскатывается по широкой площади. Затем нужно смешать торф со снегом, грунтом и уплотнить.

Лучше для тушения использовать бульдозер. Поэтому методика применима на территориях, которые находятся в зоне достижимости для тяжелой техники. Результаты работ лесоводов опубликованы в одном из российских журналов.

«Методика тушения в зимний период появилась в связи с тем, что снизился уровень грунтовых вод. Качать воду стало трудно. А зимой главный помощник в тушении торфяников –– холод. Этого ресурса достаточно! Как только очаг пожара остывает ниже 400 °С, химическая реакция прекращается», –– объяснил руководитель проекта, доцент кафедры лесоводства УГЛТУ Илья Секерин.

«Зомби-пожар» может существовать годами, и бороться с ним очень трудно. Он выделяет в атмосферу вещества, которые вредно влияют на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему людей. Поэтому горение торфа особенно опасно вблизи населенных пунктов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Горящий снег: ученые придумали способ победить «зомби-пожары»