«Известия» выяснили причины возобновления «дружбы» между Японией и Южной Кореей

Старания лидера Южной Кореи Юн Сок Еля примириться с Японией воздались взаимностью. В ближайшее воскресенье, 7 мая, японский премьер Фумио Кисида прилетит с двухдневным визитом в Сеул для «обмена мнениями по душам об ускорении связей».

Первое посещение японским премьером соседней страны с 2018 года станет ответным жестом — в марте впервые за 12 лет в Японии побывал президент Южной Кореи. Одним же из главных выгодоприобретателей новоиспеченной дружбы Токио и Сеула стали США, давно ратовавшие за усиление трехстороннего альянса с двумя своими азиатскими союзниками ради совместного противостояния Китаю.

По мнению руководителя Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерия Кистанова, торгово-экономическая сфера станет важнейшей, которой оба лидера попытаются придать новый импульс на фоне политического примирения.

«Обе страны важны друг для друга как торгово-экономические партнеры, и когда между ними случился раздрай и пошли взаимные санкции, всё это ударило по экономическим связям. Бизнес-круги обеих стран с большим неодобрением восприняли политический раскол. Сейчас тенденция к тому, чтобы восстановить эти связи», — отметил эксперт.

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Старый враг лучше новых: Сеул и Токио активизируют нормализацию связей