В преддверии 9 Мая в Кремлевском дворце открылась масштабная выставка

В Москве в Государственном Кремлевском дворце открыли масштабную выставку ко Дню Победы. Кадрами торжественного мероприятия поделились «Известия» в четверг, 4 мая.

Историческую часть экспозиции для гостей подготовил Музей Победы. В свою очередь, активисты общественной организации «Народный фронт» собрали для выставки фотографии участников спецоперации по защите Донбасса, военных корреспондентов и артистов, поддерживающих бойцов на передовой.

Выставка открылась церемонией с праздничным концертом «Спасибо за верность, потомки». Его зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, а также участники спецоперации и их родные.

«Мы с «Народным фронтом» придумали акцию «Звездный десант», чтобы продолжать традиции 1941 года, когда артисты приезжали и поднимали боевой дух ребятам-бойцам. Часть артистов, которые сегодня будут выступать на концерте, были там (в зоне спецоперации. — Ред.). Ценность в том, что все эти артисты выступают именно на передовой, именно в зоне боевых действий», — рассказал заслуженный артист России, актер и военный офицер Алексей Огурцов.

В мероприятии также поучаствовала народная артистка России Лариса Долина. Она рассказала, что горда жить в России — родине мужественных и стойких людей, подаривших потомкам победу ценой собственных жизней.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.