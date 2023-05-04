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Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине

Американский правозащитник Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине
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Фото: Соцсети
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Конфликт на Украине подходит к концу, несмотря на планируемое Киевом контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«[Спецоперация] на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев», — заключил Барака 2 мая в публикации на своей странице в Twitter.

Он отметил, что американские медиакорпорации некорректно освещают ситуацию на Украине и тем самым вводят в заблуждение жителей США.

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Ранее, 25 апреля, Аджаму Барака завил, что администрация президента США Джо Байдена готовится к афганскому сценарию на Украине. Таким образом он прокомментировал адресованное Киеву предостережение от излишней военной амбициозности. Как подчеркнули в издании Politico, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший лидер Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

Накануне газета The New York Times написала, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

22 апреля газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что планируемое контрнаступление ВСУ провалится. По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, руководство страны обеспокоено, что неудачное контрнаступление может побудить западных союзников подтолкнуть страну к началу переговоров с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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