Синоптики пообещали жителям Московского региона до 15 градусов тепла в четверг

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, 4 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 13 до 15 градусов выше нуля. Ночью минимальные значения температуры составят +2 градуса.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 11 до 16 градусов тепла в дневное время суток, а также похолодание вплоть до нулевой отметки — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Накануне, 3 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в выходные и праздничные дни в столице ожидается достаточно холодная погода с осадками. Исключение станет 9 мая — день отметится небольшим потеплением.