Врач призвала вызывать скорую ребенку при температуре 38,5

Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, что повышение температуры тела выше 38,5 градуса у ребенка младше трех месяцев является экстренным поводом для вызова скорой помощи.

В беседе с РИАМО в среду, 3 мая, специалист отметила, что повышение температуры тела выше указанной отметки у детей любого возраста с судорожным анамнезом и патологией ЦНС, пороками сердца и легких, также является поводом для вызова экстренной медицинской помощи.

«Для детей любого возраста поводом вызова неотложки будет повышение температуры выше 38,5 градусов и до 40 градусов», — подчеркнула врач.

По словам Нечаевой, при вызове «скорой» взрослым необходимо четко указать жалобы и состояние ребенка, отмечает телеканал «360».

Она отметила, что часто в первые 2–3 дня на фоне лечения вирусных или, чаще, бактериальных инфекций, бывает такая температура. Она требует обильного питься, а еще приема жаропонижающих, уточняет сайт kp.ru.

Врач напомнила, что сотрудники скорой помощи не назначают лечение и не выдают больничные, в отличие от врачей поликлиник. Они только оказывают экстренную помощь детям и взрослым, и только при цифрах от 39–40 градусов без отягощенного анамнеза.

2 мая врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил о сложности различить сезонную аллергию и ОРВИ. По его словам, если у пациента температура, то, вероятнее всего, это не аллергия, поскольку ее проявление с высокой температурой — большая редкость. По его словам, пациенты с простудными заболеваниями чаще всего жалуются именно на температуру, пишет RT.

20 апреля телеканал «Звезда» со ссылкой на специалистов отмечал, что температура под 40 характерна для кори, однако она сопровождается кашлем, насморком и сыпью по всему телу. При контакте с носителем риск заражения составляет 100%. У взрослых болезнь протекает тяжелее.

В сентябре 2021 года заведующая поликлиническим отделением клинической больницы МЕДСИ № 1 в Отрадном, врач-терапевт-онколог Наталия Толстых рассказала, что температура тела здорового человека колеблется от 35,5 до 37,2 градуса.

Помимо этого, к незначительному изменению температуры могут привести воздействие тепла и холода, физическая активность, употребление острых блюд и/или плотный прием пищи, а также состояние беременности (в таком случае часто встречается температура тела до 37,4 градуса).