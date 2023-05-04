Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос
Наука и техника
Космонавты приступили к выходу в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
Армия
Гвардии старший лейтенант Кожеуров вынес из-под огня пятерых раненых сослуживцев
Мир
В Сербии появился стихийный мемориал после стрельбы в школе
Общество
Огонь на Ильском НПЗ распространился на площади 400 кв. м
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Сергея Лаврова встретили в аэропорту индийского города Панаджи
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 15 градусов тепла в четверг
Мир
Во Франции отклонили второй запрос о референдуме по пенсионной реформе
Мир
МИД рассказал о проведении США военно-биологической деятельности не только на Украине
Мир
МИД РФ не видит предпосылок к возобновлению мирных переговоров по Украине
Армия
Артиллерийской бригаде в зоне СВО присвоили почетное наименование «гвардейская»
Сюжет:

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72Б3

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские танки Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами поделилось Минобороны России в четверг, 4 мая.

Экипажи танков уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наведение боевых машин на цели и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Танкисты выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными данными наносят удары по украинским военным, засевшим в оставленных жителями полуразрушенных зданиях в населенных пунктах. Танки Т-72Б3 проводят работу по уничтожению бронетехники и живой силы противника.

«Сейчас очень тяжелые погодные условия. Соответственно, следишь, чтобы машина была в работоспособном состоянии. Задача как у механика — доехать и вывезти назад экипаж. Поэтому на мне большая ответственность», — рассказал об особенностях своей работы механик-водитель танка.

1 мая экипаж танка Т-72Б3 за один выстрел взорвал боекомплект минометной батареи ВСУ, которая часто работала по позициям Вооруженных сил России.

20 марта корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал работу экипажа танка Т-72. Военкор отметил, что сверху танка есть специальная надстройка, которая предназначена для борьбы с дронами, которые сбрасывают снаряды сверху.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023