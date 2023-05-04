Минобороны опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72Б3
Российские танки Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами поделилось Минобороны России в четверг, 4 мая.
Экипажи танков уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наведение боевых машин на цели и корректировка огня осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Танкисты выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными данными наносят удары по украинским военным, засевшим в оставленных жителями полуразрушенных зданиях в населенных пунктах. Танки Т-72Б3 проводят работу по уничтожению бронетехники и живой силы противника.
«Сейчас очень тяжелые погодные условия. Соответственно, следишь, чтобы машина была в работоспособном состоянии. Задача как у механика — доехать и вывезти назад экипаж. Поэтому на мне большая ответственность», — рассказал об особенностях своей работы механик-водитель танка.
1 мая экипаж танка Т-72Б3 за один выстрел взорвал боекомплект минометной батареи ВСУ, которая часто работала по позициям Вооруженных сил России.
20 марта корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал работу экипажа танка Т-72. Военкор отметил, что сверху танка есть специальная надстройка, которая предназначена для борьбы с дронами, которые сбрасывают снаряды сверху.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.