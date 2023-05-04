Посольство США на Украине предупредило граждан об угрозе ракетных ударов

Посольство США на Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и Киевской области. Об этом говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства, опубликованном в среду, 3 мая.

Дипломаты призывали граждан соблюдать все правила при воздушной тревоге и укрываться надлежащим образом.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударе Вооруженных сил России по месту подготовки украинских военных в Запорожье. Там Вооруженные силы Украины проводили боевое слаживание.

Накануне Рогов сообщил о трех взрывах, которые прозвучали в Запорожье. По его словам, предварительно, они имеют разное происхождение. Два из них были работой противовоздушной обороны украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.