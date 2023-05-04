В Москве появится новый хаб для зарядки электромобилей

Новый хаб для зарядки электромобилей появится на западе Москвы. Об этом в среду, 3 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Местом расположения хаба станет улица Генерала Дорохова, его площадь составит свыше 1,5 тыс. кв. м. По словам Бочкарева, строительство такого инфраструктурного объекта является важным шагом для развития района и города в целом.

«Такие зарядные станции пользуются спросом среди горожан, и в ближайшие годы их количество будет увеличиваться», — цитирует Бочкарева RT.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в настоящее время на земельном участке площадью 0,27 га, где предполагается строительство хаба, находятся склады, площадь которых составляет более 500 кв. м, отмечает телеканал «360». Они будут демонтированы, уточняет «Москва 24».

Кроме зарядной станции запланировано строительство трансформаторной подстанции 10/04 кВ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

3 мая эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» перечислили основные преимущества электромобилей.

В частности, в настоящее время стоимость ОСАГО для электромобилей на 10% дешевле, чем четыре года назад.

Кроме того, существенное преимущество электромобилей перед авто с ДВС заключается в том, что владельцам электрокаров уже сейчас доступны различные льготы. Например, при покупке автомобиля с электродвигателем государство может выделить субсидию 25%, но не более 625 тыс. рублей.

С 1 марта электромобилям разрешили бесплатно ездить по платным дорогам.