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В Москве автомобиль сбил велосипедиста

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Фото: департамент транспорта Москвы
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В Москве на Садовой-Черногрязской улице в районе дома № 13 автомобиль сбил велосипедиста. Об этом в среду, 3 мая, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Информация и детали случившегося устанавливаются. Движение в районе места происшествия не затруднено.

1 мая на юго-востоке столицы водитель иномарки сбил двух девочек семи и 13 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были госпитализированы.

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