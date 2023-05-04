Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска

Для вывода своих войск из Артемовска (украинское название — Бахмут) ВФУ нужно проводить операцию по деблокированию — с Константиновки или Часова Яра предпринять мощное наступление, чтобы пробить коридор и вывести из города тех, кто еще остался, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Но с украинской стороны не видно подвижек в решении вопроса таким образом. И даже если попытку деблокировать они предпримут, будет ли она удачной — вопрос открытый. Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут. Говорят, что уже сдают. Просто они находятся в безвыходном положении и хорошо понимают это», — отметил эксперт.

Украинские силы стараются вывести войска из города, но выход по лесным тропам для этих бойцов плохо закончится, считает эксперт.

«Все асфальтовые дороги разрушены. И если у вас нет техники, вы по ним далеко не уйдете — разведка заметит, в тепловизор определит, и артиллерия их точно накроет. Поэтому они не решаются выходить по этим дорогам. Если украинской армии нужны такие бойцы, они должны сделать всё, чтобы сохранить их жизнь и вывести их из города. Но, думаю, они им не нужны, им был нужен населенный пункт, чтобы сковывать наши силы и средства», — сказал он.

В западных кварталах Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали украинские формирования на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ 3 мая.

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Квартальный счет: войска штурмуют западную окраину Артемовска