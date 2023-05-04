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В сенате США предупредили о миграционных проблемах из-за отмены ограничений COVID-19

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Фото: Global Look Press/dpa/Omar Martinez
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После отмены ковидных ограничений, затрагивающих пересечение границы между США и Мексикой, большое количество мигрантов постарается въехать в Соединенные Штаты. Как заявил в среду, 3 мая, сенатор от партии республиканцев Линдси Грэм, в стране в этой связи ожидается «кошмар» и хаос.

«11 мая — кошмарный день для американского народа, особенно для жителей Нью-Мексико и Техаса», — передает слова сенатора Линдси Грэма издание Insider Paper.

Он предсказал, что изменения ограничительных мер приведут к удвоению попыток нелегальных мигрантов въехать в страну из Мексики. Так, в последующие 90 дней до 1,1 млн мигрантов попытаются пересечь границу с мексиканской стороны, указал политик.

Грэм и другие сенаторы-республиканцы призвали президента США Джо Байдена сохранить раздел 42 — чрезвычайную меру в области общественного здравоохранения, — даже несмотря на то что правительство отменяет другие меры контроля распространения коронавируса.

Раздел 42 Кодекса Соединенных Штатов разрешает высылать из страны мигрантов, если те находятся или находились в высоком риске заболевания COVID-19. Такая мера позволяла американскому правительству ограничить въезд мигрантов из Мексики.

Однако теперь раздел 42 собираются заменить на другой механизм правоприменения, известный как раздел 8, который, наоборот, предполагает федеральную программу, предназначенную для оказания помощи в аренде достойного жилья малообеспеченным социальным группам.

Приграничная служба: зачем США меняют миграционную политику
И почему администрация Байдена не справляется с потоком нелегалов

1 мая США объявили об отмене обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом с 12 мая. Принудительная вакцинация будет также отменена для прилетающих сотрудников федеральных ведомств и работников по контракту.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.

Текущую ситуацию с мигрантами многие критикуют за чрезмерную лояльность, из-за чего потоки мигрантов вышли из-под контроля и наводнили страну беженцами из Колумбии, Доминиканской Республики, Мексики и с Кубы. В июне прошлого года экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что подобное происходит из-за неукрепленных границ.

Сразу после вступления на пост президента США Джо Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения предшественника — Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

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