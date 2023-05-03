«Известия» показали разрушенный огнем украинских боевиков дом в Донецке

В результате обстрела Донецка и его окрестностей украинскими вооруженными формированиями были разрушены дома в частном секторе. Одно из поврежденных зданий в среду, 3 мая, «Известиям» показала местная жительница.

Она рассказала, что в ее доме большие разрушения: из окон вылетели стекла, пострадала крыша, кроме того, погибла собака. По словам собеседницы, один из обстрелов длился около часа. На кадрах видно, что по двору разбросаны шифер и кирпичи.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале со ссылкой на СЦКК Донецкой Народной Республики сообщил, что с 09:00 до 21:00 Донецк и соседние территории 35 раз подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Так, в направлении Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов, а также Александровки боевики выпустили 114 снарядов калибра 152 и 155 мм и 50 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Так, радикалы два раза за день выпустили по Александровке 10 снарядов из РСЗО. В ПГТ ранения получили два человека. В Петровском районе повреждены частные дома по улице Доренского и обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток» по улице Лохтина.

Днем ранее, 2 мая, ВФУ обстреляли село Сладкое в Донецкой Народной Республике. Всего по населенному пункту выпустили четыре ракеты из РСЗО.

Тогда же мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских радикалов. Местный житель Дмитрий рассказал съемочной группе «Известий», что в результате удара погиб его сосед. Один из снарядов попал в забор дома Дмитрия. По его словам, в доме теперь также не закрываются окна и двери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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