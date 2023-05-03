Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обыграл «Акрон» и прошел во второй этап финала Кубка России
Мир
МИД Франции сообщил о гибели французского ученика во время стрельбы в школе Сербии
Наука и техника
Космонавты приступили к выходу в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
Мир
Россия обратилась в ООН из-за захвата школы при посольстве страны в Варшаве
Мир
В Сербии появился стихийный мемориал после стрельбы в школе
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Мир
Блинкен заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $300 млн
Мир
Общий объем военной помощи Киеву от Вашингтона при Байдене достиг $36,4 млрд
Мир
Во Франции отклонили второй запрос о референдуме по пенсионной реформе
Мир
Трамп упрекнул Байдена в возможности проспать коронацию Карла III
Мир
Советник ВВС Украины призвал не ждать быстрого получения F-16 от Запада
Армия
ВСУ начали разведку боем на ореховском направлении
Мир
Стрелявшего в белградской школе подростка поместили в психиатрическую клинику
Сюжет:

«Известия» показали разрушенный огнем украинских боевиков дом в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Донецка и его окрестностей украинскими вооруженными формированиями были разрушены дома в частном секторе. Одно из поврежденных зданий в среду, 3 мая, «Известиям» показала местная жительница.

Она рассказала, что в ее доме большие разрушения: из окон вылетели стекла, пострадала крыша, кроме того, погибла собака. По словам собеседницы, один из обстрелов длился около часа. На кадрах видно, что по двору разбросаны шифер и кирпичи.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале со ссылкой на СЦКК Донецкой Народной Республики сообщил, что с 09:00 до 21:00 Донецк и соседние территории 35 раз подверглись обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Так, в направлении Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов, а также Александровки боевики выпустили 114 снарядов калибра 152 и 155 мм и 50 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Так, радикалы два раза за день выпустили по Александровке 10 снарядов из РСЗО. В ПГТ ранения получили два человека. В Петровском районе повреждены частные дома по улице Доренского и обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток» по улице Лохтина.

Днем ранее, 2 мая, ВФУ обстреляли село Сладкое в Донецкой Народной Республике. Всего по населенному пункту выпустили четыре ракеты из РСЗО.

Тогда же мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских радикалов. Местный житель Дмитрий рассказал съемочной группе «Известий», что в результате удара погиб его сосед. Один из снарядов попал в забор дома Дмитрия. По его словам, в доме теперь также не закрываются окна и двери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023