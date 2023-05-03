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Стрелявшего в белградской школе подростка поместили в психиатрическую клинику

В Сербии появился стихийный мемориал после стрельбы в школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Белграде появился стихийный мемориал около школы, в которой подросток открыл стрельбу по ученикам. Кадрами поделились «Известия» в среду, 3 мая.

На видео видно, как люди приносят цветы и зажигают свечи около учебного здания.

Утром в среду в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения.

По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали. В МИД Франции сообщили, что во время стрельбы погиб французский ученик.

В МВД Сербии уточнили, что в школу подросток пришел с двумя пистолетами, на них есть лицензия на имя его отца. Оружие хранилось в сейфе, предполагается, что мальчик знал код от него.

Позже в этот день виновного поместили в психиатрическую больницу, его родителей задержали. Стало известно, что стрелявший не будет привлечен к уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.

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