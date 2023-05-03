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Комплексы ПВО Patriot от США прибыли на Украину на минувшей неделе

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Система противовоздушной обороны (ПВО) США Patriot, а также обученные ее использованию украинские боевики прибыли на минувшей неделе на Украину. Об этом сообщает в среду, 3 мая, корреспондент Politico Лара Селигман со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

«Система ПВО Patriot армии США вместе с группой из 65 украинских зенитчиков, прошедших обучение у американских военных в Форт-Силле, штат Оклахома, прибыла на Украину на прошлой неделе» — говорится в материале.

Это второй Patriot, прибывший на поле боя после того, как в апреле прибыла система, предоставленная совместно Германией и Нидерландами.

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В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. В пакет также включены боеприпасы для ракетной системы залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, боеприпасы калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм.

30 марта сообщалось, что в США завершена подготовка 65 украинских военных к применению систем ПВО Patriot. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что эти военнослужащие будут «интегрированы» вместе с другими специалистами из Украины в Европе для управления данной техникой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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