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Трамп упрекнул Байдена в возможности проспать коронацию Карла III

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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден не посетит коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что будет спать.

«Он даже не может приехать на коронацию, а коронация — большое событие. Когда есть кто-то, кто собирается спать, вместо того чтобы прийти на коронацию в качестве президента Соединенных Штатов, я думаю, это плохо», — заявил Трамп 3 мая в интервью телеканалу GBNews.

Он назвал такое поведение Байдена неуважительным по отношению к королевской семье. Трамп считает, что президент США физически не сможет присутствовать на коронации, поскольку это будет тяжело для него.

Сам Трамп подчеркнул, что присутствовал бы на коронации, если бы занимал пост президента США.

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Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Газета Evening Standard 26 апреля сообщала, что церемония может обойтись налогоплательщикам в £50–100 млн.

18 апреля сообщалось, что британские активисты движения Republic намерены провести массовые демонстрации в день коронации Карла III. Они призывают тысячи людей прийти на собрание на Трафальгарской площади в желтых футболках и нести в руках баннеры с надписью Not my king («Не мой король»). Акции протеста против коронации нового короля Великобритании планируется провести по всей стране.

Карл III стал новым монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

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