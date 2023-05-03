Эксперт по истории спецслужб указал на роль крымчан в предотвращении диверсий

Крым не первый раз становится объектом атаки со стороны украинских спецслужб, действующих террористическими методами. Об этом в среду, 3 мая, заявил «Известиям» руководитель Евразийского аналитического клуба, эксперт по истории спецслужб Никита Мендкович в связи с новостью о задержании в Крыму агентов главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Он обратил внимание на то, что эффективная работа российских спецслужб возможна благодаря содействию самих граждан, которые включаются в борьбу против диверсантов на полуострове.

«Я считаю, что эффективной работа ФСБ становится возможной именно благодаря участию населения, которое критически относится к вербовочным подходам украинской агентуры, проявляет бдительность и пресекает любые попытки терактов», — отметил эксперт.

По его словам, чаще всего в террористической деятельности участвовали лица с антироссийскими убеждениями или люди, завербованные украинскими спецслужбами «на компромате или финансовой основе».

«Фактически это маргиналы, предавшие свое общество, свой регион, который сделал выбор своего исторического будущего», — заявил Мендкович.

Эксперт добавил, что схема с использованием третьих стран для транспортировки в Россию взрывчатых веществ не новая. Именно так, например, поставлялась взрывчатка для подрыва Крымского моста. Однако Мендкович отметил, что в этот раз были попытки использовать непричастных людей, чтобы запутать следствие.

«Я считаю, что в настоящий момент речь идет об одной группировке, которая именуется украинским государством. По сути таковым оно не является, оно просто узурпировало контроль над частью регионов Украины и действует под контролем стран Запада. Эта группировка и страны Запада ведут против нас террористическую войну», — подвел итог Мендкович.

О вскрытии агентурной сети ГУР Украины стало известно ранее в этот день. Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Все задержанные арестованы.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.

На допросе ФСБ агенты ГУР рассказали о том, как использовали россиян для поставок взрывчатых устройств. Известно, что те, кто перевозил или переправлял посылки со взрывчатыми устройствами, не подозревали, что помогают в организации терактов.