Киевские кураторы послали взрывчатку задержанным агентам главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, планировавших совершить серию терактов в Крыму, внутри корпусов обычной бытовой техники. Подробности узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Так, федеральная служба задержала руководителя группы агентов украинской разведки. В прошлом году жителя Мелитополя, Виктора Подвального, завербовали во время отпуска в Польше. А вербовал его и руководил всеми действиями террористической ячейки офицер военной разведки Роман Машовец, которого называют правой рукой начальника ГУР Украины Кирилла Буданова.

Российская контрразведка вышла на след группы после того, как 23 февраля под Симферополем подорвали железнодорожные пути. Взрывчатку для этого получил и переправил исполнителям именно Виктор Подвальный. Он рассказал, что ему отправил электроплиту, в которой находилось взрывчатое вещество, Машовец.

Как стало известно, взрывчатку окружным путем из Болгарии через территорию Турции и Грузии через КПП Верхний Ларс ввозил в Россию водитель маршрутки Денис Петранов, после чего отправлял их доставкой. Так, одним из получателей посылки стал свадебный салон из Санкт-Петербурга, с которым связалась их болгарская коллега, являющаяся гражданкой Украины, и предложила новую коллекцию со скидкой. И вместе с вещами пришли электроплиты. Российские спецслужбы узнали о четырех подобных посылках.

Кроме того, у бывшего заместителя мэра Ялты Игоря Зорина обнаружили склад боеприпасов, у него же Виктор Подвальный приобретал оружие.

«Он попросил меня написать расписку, где было указано, что я готов сотрудничать с властями Украины и что я предупрежден об ответственности за разглашение этого сотрудничества», — рассказал Зорин.

Сообщается, что у всех в группе Подвального были конкретные обязанности. К примеру, магниты и GPS-трекеры для взрывных устройств покупали разные люди для отвода подозрений. Кто-то встречал посылки, а кто-то — следил за будущими жертвами терактов. А также для перевозки и переправки посылок со взрывчаткой использовали людей, которые не знали, что помогают в подготовке терактов.

О вскрытии агентурной сети ГУР Украины стало известно ранее в этот день. Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года занимающий должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Все задержанные арестованы.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами.