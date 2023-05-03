Четыре взрывных устройства найдены на опорах ЛЭП в Тверской области
Четыре взрывных устройства обнаружили на опорах ЛЭП в Тверской области, сообщил 3 мая Telegram-канал 112.
Одно из устройств было найдено возле поселка Мишкино. Коробка размером 14×6 см с проводами была прикреплена к металлоконструкции на высоте нескольких метров.
В ходе обследования соседних опор сотрудники силовых служб обнаружили еще три похожие коробки. На данный момент находками занимаются саперы.
Ранее в этот день стало известно, что в Ленинградской области в деревне Ковшово сотрудники Росгвардии на линии электропередачи обнаружили предметы. Всего было найдено шесть подозрительных предметов.