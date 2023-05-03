МИД Франции сообщил о гибели французского ученика во время стрельбы в школе Сербии
В результате стрельбы в сербской школе погиб французский ученик, сообщили в МИД Франции 3 мая.
«С большим волнением мы узнали о стрельбе, которая произошла в школе <...> в Белграде утром 3 мая и привела к многочисленным жертвам среди учеников и учителей, среди них — ученик французского происхождения», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Утром в среду в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.
Стрелявший не будет привлечен к уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.
В МВД Сербии уточнили, что в школу подросток пришел с двумя пистолетами, на них есть лицензия на имя его отца. Оружие хранилось в сейфе, предполагается, что мальчик знал код от него.
Позднее стало известно, что подросток, открывший стрельбу, помещен в психиатрическую больницу, его родители задержаны.