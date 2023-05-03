ВСУ начали разведку боем на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут разведку боем на ореховском направлении. По информации «Известий» на 3 мая, изучение обстановки ведется силами до одного батальона при поддержке танков и артиллерии.

Активность украинских боевиков на данном направлении подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«После массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка <...> В данный момент бой в самом разгаре», — написал он.

Рогов добавил, что противник уже понес потери: подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер.

В свою очередь ранее в этот же день глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины уже фактически началось.

Вместе с тем также 3 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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