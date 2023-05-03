Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в Атланте
В результате стрельбы в американской Атланте погиб по меньшей мере один человек, еще трое ранены. Об этом 3 мая сообщила местная полиция в Twitter.
«Трое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, четвертый скончался на месте. Правоохранители активно разыскивают подозреваемого и других пострадавших», — говорится в сообщении.
Стрельба произошла в здании недалеко от центра города. Предполагается, что стрелявший действовал в одиночку. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Накануне, 2 мая, офис телеканала Fox в городе Мемфис эвакуировали из-за открывшего стрельбу мужчины. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала подозреваемого.