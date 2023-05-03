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Саакашвили сообщил о получении травмы головы и нахождении «на грани смерти»

Саакашвили: я ударился головой об железный стол и был на грани смерти
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Фото: AP/Irakli Gedenidze
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что оказался на грани смерти после потери сознания в своей палате. Об этом он написал 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Несмотря на необходимые медицинские процедуры, я дважды потерял сознание в прошлую субботу (29 апреля. — Ред.). Мне сделали переливание 2 мая в связи с падением калия в организме. Сегодня снова случилась потеря сознания, и я был на грани смерти, упав, я ударился головой об железный стол», — написал Саакашвили.

Он также поблагодарил медсестер за своевременно оказанную помощь.

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Мать политика Гиули Аласания в беседе с журналистами 17 апреля заявляла, что состояние Саакашвили ухудшилось. Это произошло после того, как 7 апреля политик пожаловался на стремительное ухудшение здоровья с момента заключения под стражу. Он также заявил, что в его болезнях виноваты российские и грузинские власти, которые неправомерно и на основании слухов поместили его в тюрьму.

При этом Саакашвили заявляет, что в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. 23 марта он заявил в интервью газете Politico, что к его отправлению причастны якобы «проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты». При этом он не привел никаких доказательств своим заявлениям.

В письме телеканалу Sky News 13 марта Саакашвили заявил о критической потере веса в больнице. Он сказал, что изначально весил 120 кг, сейчас — 64 кг, «если он опустится до 60 кг, то доктора предсказывают многочисленные отказы органов от функционирования». Кроме того, как сообщил Саакашвили, он всё время лежит в постели, а его кости распадаются, это причиняет ему мучительную боль.

В отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, его арестовали 1 октября 2021 года. Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

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