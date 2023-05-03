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Вышел первый трейлер сиквела «Дюны»

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Фото: Warner Bros.
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В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева. Ролик был опубликован 3 мая на YouTube-канале Warner Bros.

В нем можно увидеть Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса и Зендаю в роли коренной жительницы планеты Арракис Чани на фоне бескрайних песков. В трейлере также показан отрывок сцены укрощения гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда.

Премьера сиквела «Дюны» состоится 17 ноября 2023 года. Картина будет посвящена жизни Пола Атрейдеса и его матери в пустыне. В фильме появятся такие актеры, как Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен.

В январе 2022 года Ханц Циммер, работавший над «Дюной», получил «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму.

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