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В Италии из-за сильных дождей затопило город Фаэнце

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В Италии прошли сильные дожди, сообщают местные СМИ. За последние 24 часа выпало более 70 мм осадков. Больше всех пострадала область Эмилия-Романья. В Фаэнце река Ламоне прорвала дамбы и затопила часть города, передает телеканал «Известия». Власти эвакуировали несколько жителей. Спасатели добрались до домов на надувных лодках. Некоторые дороги уже закрыты, возможны новые перекрытия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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