В Ивановской области обнаружили скелет женщины с остатками маникюра

Скелет женщины с остатками маникюра обнаружили в Ивановской области. Об этом в среду, 3 мая, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

«Найден скелетированный (то есть давний) труп <...> Сохранились следы маникюра», — говорится в заявлении.

Отмечается, что признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день житель Санкт-Петербурга обнаружил у себя на даче в колодце в Ленинградской области останки человека.