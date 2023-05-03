Аукцион на застройку Черной Слободы в Ельце признали несостоявшимся

Администрация города Елец (Липецкая область) не смогла найти подрядчика на застройку микрорайона Черная Слобода. Об этом 3 мая сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на материалы госзакупки.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от потенциальных застройщиков. Начальная стоимость контракта составляла 8,3 млн рублей.

Речь идет об участке, ограниченном улицами Сергея Пятницких, Бориса Сидельникова, Сергея Богатикова и Владимирская. Это незастроенная территория в зоне индивидуального жилищного строительства.

О старте повторного аукциона информация пока отсутствует.