Реклама
Прямой эфир
Мир
В Словакии ужесточат требования к украинцам для получения пособий
Спорт
Хачанов проиграл Алькарасу в турнире в Мадриде и не вышел в полуфинал
Общество
Открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано
Мир
Россия обратилась в ООН из-за захвата школы при посольстве страны в Варшаве
Культура
Певица Кейт Буш и рэперша Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Наука и техника
В атмосфере сгорел спутник «Космос-2222»
Мир
В Дании назвали трудным вопрос передачи Украине истребителей F-16
Мир
Во Франции отклонили второй запрос о референдуме по пенсионной реформе
Происшествия
ВСУ второй раз за день выпустили по Александровке 10 снарядов из РСЗО
Мир
Советник ВВС Украины призвал не ждать быстрого получения F-16 от Запада
Общество
В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников
Мир
Стрелявшего в белградской школе подростка поместили в психиатрическую клинику
Сюжет:

Советник ВВС Украины призвал не ждать быстрого получения F-16 от Запада

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не сможет быстро получить от западных партнеров истребители F-16. Об этом 3 мая в эфире украинского телеканала «Рада» заявил советник командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат.

«Перспективы получения самолетов небыстрые. Самолеты — это продолжительный процесс. Хочу напомнить, что некоторые страны, которые являются членами НАТО, стоят в очереди за F-16 по восемь и более лет. Но мы должны стать первыми в этой очереди. Процесс, конечно, быстрым не будет», — заявил Игнат.

Неуловимые истребители: страны НАТО не пообещали Киеву самолеты
Чем закончилось девятое заседание в формате «Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление. Сроков возможного контрудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) он не назвал.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 также будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у ВСУ уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

5 апреля заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды калибра 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

Как 28 марта сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023