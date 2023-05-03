Советник ВВС Украины призвал не ждать быстрого получения F-16 от Запада

Украина не сможет быстро получить от западных партнеров истребители F-16. Об этом 3 мая в эфире украинского телеканала «Рада» заявил советник командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат.

«Перспективы получения самолетов небыстрые. Самолеты — это продолжительный процесс. Хочу напомнить, что некоторые страны, которые являются членами НАТО, стоят в очереди за F-16 по восемь и более лет. Но мы должны стать первыми в этой очереди. Процесс, конечно, быстрым не будет», — заявил Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление. Сроков возможного контрудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) он не назвал.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 также будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у ВСУ уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

5 апреля заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды калибра 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

Как 28 марта сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.