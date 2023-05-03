«Известия» публикуют кадры с места падения беспилотника под Коломной

Место падения беспилотника возле подмосковной Коломны засняли 3 мая на видео.

На кадрах «Известий» видно, что аппарат упал на краю леса. На месте происшествия работают специалисты.

Падение было зафиксировано ранее в этот день между населенными пунктами Северское и Черкизово. На месте обнаружены обломки крыла, двигатель и небольшая воронка.

Также в ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. В результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы дроны были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и разрушений нет.

Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.