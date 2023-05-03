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Хачанов проиграл Алькарасу в турнире в Мадриде и не вышел в полуфинал

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде со счетом 4:6, 5:7.

Как передает «Спорт-Экспресс», во втором сете россиянин вел со счетом 4:1, но затем упустил преимущество.

Хачанов подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Алькарас, в свою очередь, совершил пять эйсов, сделал одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча между немцем Даниэлем Альтмайером и хорватом — Борна Чоричем.

Призовой фонд турнира превышает €7,7 млн.

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Накануне Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в матче четвертого круга турнира ATP со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

1 мая российский теннисист Даниил Медведев победил своего соотечественника Александра Шевченко в третьем круге «Мастерса» со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Однако не смог выйти в четвертьфинал турнира, проиграв в четвертом круге Аслану Карацеву со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

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