В Москве задержали избившего пенсионера в метро мужчину

Мужчину, избившего пенсионера в поезде метро в Москве, задержали. Об этом 3 мая сообщается на портале «МВД Медиа».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о побоях.

Ранее в этот день стало известно, что 41-летний мужчина жестоко избил 69-летнего пенсионера из хулиганских побуждений. Инцидент произошел между станциями «Сходненская» и «Планерная».

Как опубликованных прокуратурой Москвы кадрах видно, что потерпевший шел вдоль вагона и случайно споткнулся о вытянутые ноги пассажира. Это и стало причиной его агрессии.

20 марта в столичной прокуратуре сообщили еще об одном избиении в вагоне метро. Мужчина из хулиганских побуждений ударил головой подростка в лицо. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел в поезде, который двигался от станции «Беговая» до станции «Полежаевская».