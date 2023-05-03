Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с 20 марта
Стоимость нефти Brent с поставкой в июле 2023 года на Лондонской бирже ICE снизилась до $72 за баррель впервые с 20 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 3 мая.
По состоянию на 18:37 (мск) цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,5%, до $71,9 за баррель.
Также июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,84%, до $68,2 за баррель.
Ранее в этот же день партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что основной причиной снижения нефтяных котировок послужило усиление ожиданий инвесторами рецессии в США, что окажет непосредственное влияние на перспективы спроса.
Кроме того, по словам эксперта, негативно на стоимости нефти также сказались вышедшие накануне данные по PMI (индексу деловой активности) в Китае, согласно которым восстановление экономики идет менее быстрыми темпами, чем ожидалось ранее.
В начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин выразил мнение, что по итогам этого года спрос на нефть может увеличиться на 1,5 млн баррелей в сутки относительно уровня 2022-го.