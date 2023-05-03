Подозреваемый в убийстве школьницы молотком в Петербурге звонил отцу с признанием
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- Подозреваемый в убийстве школьницы молотком в Петербурге звонил отцу с признанием
Шестнадцатилетний подозреваемый в убийстве семиклассницы в Санкт-Петербурге после расправы над ней позвонил своему отцу и признался в содеянном. Подробности 3 мая сообщает сайт телеканала 78.ru.
Мальчик также сообщил по телефону, что собирается покончить с собой. На момент разговора отец находился Пятигорске, однако, узнав эту новость, позвонил в полицию и выехал в Санкт-Петербург.
Как сообщалось, 30 апреля подозреваемый вместе со своей 15-летней подругой пригласили семиклассницу на пикник в лесопарковую зону у Парашютной улицы в Петербурге. Там подростки избили девочку молотком по голове: удары наносил подросток, а его приятельница снимала происходящее на видео.
От полученных травм девочка скончалась. Подростки от лица жертвы написали сообщение ее матери, а после разбили телефон и закопали труп школьницы.
Полиция задержала подростка 3 мая. По предварительным данным, подозреваемый признал вину. По версии следствия, у школьников не было мотива: они совершили убийство, чтобы самоутвердиться.
После убийства подозреваемый опубликовал пост в соцсети, в котором фактически во всем признался.