Подозреваемый в убийстве школьницы молотком в Петербурге звонил отцу с признанием

Шестнадцатилетний подозреваемый в убийстве семиклассницы в Санкт-Петербурге после расправы над ней позвонил своему отцу и признался в содеянном. Подробности 3 мая сообщает сайт телеканала 78.ru.

Мальчик также сообщил по телефону, что собирается покончить с собой. На момент разговора отец находился Пятигорске, однако, узнав эту новость, позвонил в полицию и выехал в Санкт-Петербург.

Как сообщалось, 30 апреля подозреваемый вместе со своей 15-летней подругой пригласили семиклассницу на пикник в лесопарковую зону у Парашютной улицы в Петербурге. Там подростки избили девочку молотком по голове: удары наносил подросток, а его приятельница снимала происходящее на видео.

От полученных травм девочка скончалась. Подростки от лица жертвы написали сообщение ее матери, а после разбили телефон и закопали труп школьницы.

Полиция задержала подростка 3 мая. По предварительным данным, подозреваемый признал вину. По версии следствия, у школьников не было мотива: они совершили убийство, чтобы самоутвердиться.

После убийства подозреваемый опубликовал пост в соцсети, в котором фактически во всем признался.