Молодой автомобилист сбил пешехода в Сызрани

В Сызрани (Самарская область) в результате наезда легковушки пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла вечером 2 мая на проспекте Королева. Предварительно установлено, что 20-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 32-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила травмы, пишет НИА «Самара». Карета скорой помощи доставила ее в больницу, где ей было назначено амбулаторное лечение.

В тот же вечер на улице Комсомольская в Орле 25-летний водитель ВАЗ-2112 сбил мужчину, который двигался по проезжей части во встречном направлении. Пешехода госпитализировали.