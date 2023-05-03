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В Роспотребнадзоре опровергли возвращение дифтерии в Россию

Роспотребнадзор: риск роста заболеваемости дифтерией в России исключен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявления о том, что в Россию якобы вернулась дифтерия, не имеют под собой никаких оснований. На сегодняшний день риск роста заболеваемости дифтерией в РФ исключен благодаря высокому охвату населения профилактическими прививками, сообщили 3 мая в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в 202м и 2022 годах в России не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 2021-м зафиксировано четыре случая, в 2020 году — один. Максимальное число заболевших за последние 10 лет было зарегистрировано в 2019 году — всего пять человек.

«Добиться столь низких показателей заболеваемости удалось благодаря вакцинации. При этом эпидобстановка по дифтерии не всегда была благополучной. До начала массовой иммунизации, стартовавшей в 60-х, регистрировалось до 100 тыс. случаев заболевания в год. Сложная эпидобстановка также наблюдалась в 1990-е, когда охват населения профилактическими прививками сильно снизился», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что наиболее эффективным способом защиты от инфекций, предотвращения их вспышек и улучшения эпидемиологической обстановки, является вакцинопрофилактика. Именно она помогает поддерживать необходимый уровень коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний.

«Напоминаем, что вакцинация против дифтерии проводится комплексной вакциной, которая формирует иммунитет одновременно против дифтерии, столбняка и коклюша. Будьте здоровы и пользуйтесь информацией только из проверенных источников!» — подытожили в Роспотребнадзоре.

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О том, что в Россию якобы возвращается дифтерия, ранее сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. По его утверждению, причиной тому послужило массовое снижение иммунитета против этой болезни.

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