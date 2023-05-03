Экс-советник Кучмы указал на невозможность ВСУ отвечать на ракетные удары

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут ответить на ежедневные российские мощные ракетные удары на фронте. Об этом 3 мая заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Всё время россияне бьют, бьют, бьют. Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят <…> атак, а Украина не наступает и ничего сделать не может», — сказал он в своем YouTube-канале.

Соскин обратил внимание, что сроки планируемого ВСУ наступления постоянно сдвигаются. Эксперт подчеркнул, что это разочаровывает украинцев и Запад, а также ослабляет веру в успех ВСУ.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление. Сроков возможного контрудара ВСУ он не назвал.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он также отметил, что если бы у ВСУ уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Информация о подготовке киевским режимом контрнаступления появилась несколько месяцев назад. В конце апреля Соскин подчеркнул, что Зеленский не справляется со своими обязанностями, обещанное контрнаступление не готово.

Ранее, 27 апреля, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.