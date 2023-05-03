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Обрезку плодовых деревьев выполнили в Крыму на площади 10 тыс. га

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В Крыму аграрии выполнили обрезку плодовых деревьев на общей площади плодоносящих садов около 10 тыс. га. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

«Такой вид работ помогает правильно сформировать крону дерева, не дать ей загуститься, чтобы обеспечить доступ света и кислорода к побегам. Важно понимать, что без обрезки урожайность семечковых и косточковых культур резко падает», — объяснил Савчук.

Министр также отметил, что обрезка деревьев проводится ежегодно и является одной из важнейших операций. Без нее плодовое растение не может нормально расти и развиваться, что ставит под угрозу получение полноценного урожая.

Как уточняет ИА «Крыминформ», наибольшие площади плодовых садов в Крыму находятся в Бахчисарайском районе — 1,8 тыс. га. В Красногварейдском районе площадь садов составляет 1,5 тыс. га, в Нижнегорском — 1,2 тыс. га.

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