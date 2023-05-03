В Берлине мужчина ранил ножом двух детей на территории школы
Двое детей семи и восьми лет получили ножевые ранения во дворе школы в Берлине. Об этом сообщила в среду, 3 мая, полиция немецкой столицы в Twitter.
«Они находятся в больнице», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одна из пострадавших школьниц находится в критическом состоянии.
Инцидент произошел в районе Нойкёльн. Нападавший уже задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследованием занимается комиссия по расследованию убийств, на месте также находится прокуратура.
Ранее в этот день семиклассник открыл стрельбу в школе Белграда. Инцидент произошел в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар. Подросток застрелил охранника, а затем выстрелил в учителя и учеников, находившихся в коридоре. По данным местных СМИ, погибло не менее девяти человек.