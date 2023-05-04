Отпускные цены производителей мебели в России в I квартале упали на 7%

По предварительной оценке, на конец I квартала 2023 года отпускные цены производителей мебели остались на уровне декабря 2022-го и упали на 7% по сравнению с I кварталом прошлого года, сообщили «Известиям» в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

Как уточнил гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов, отпускная стоимость производителей и потребительские цены на мебель начали снижение еще в мае 2022-го и в конце июня практически вернулись на уровень начала того года.

«Во втором полугодии эта тенденция продолжилась. В декабре 2022 года цены производителей мебели для внутреннего рынка снизились на 4,35% относительно показателя декабря 2021 и на 4,57% для всего мебельного производства, включая экспорт. В этом году мы видим укрепление нисходящего ценового тренда», — сказал он.

Больше всего подешевела (–23% по сравнению с уровнем декабря 2022-го) металлическая мебель для офисов, это в свою очередь привело к снижению отпускной стоимости на 16% в категории торговой и офисной мебели. При этом стабилизировались цены на деревянные шкафы для столовых и гостиных, кухонные шкафы, еще в прошлом году эта продукция демонстрировала высокий рост отпускных цен.

«Некоторое отставание этих категорий по ценовой динамике связано с тем, что в структуре их себестоимости большую долю занимают импортные комплектующие (фурнитура, лакокрасочные материалы, фасадные пленки, кромки ПВХ), стоимость которых напрямую связана с колебаниями курсов валют», — объяснил Иртуганов.

В то же время, несмотря на коррекцию цен производителей, розничные цены на мебель всё еще растут, подчеркнул Иртуганов.

По информации АМДПР, в I квартале 2023 года мебель в магазинах стоила дороже на 9,2%, чем годом ранее.

Иртуганов объяснил, что производители чутко относятся к возможностям потребителей и даже в сложные времена стараются держать отпускные цены на приемлемом уровне.

«К сожалению, продавцы мебели далеко не всегда придерживаются той же точки зрения, и зачастую мы видим, что, несмотря на все усилия производителей, динамика потребительских цен отличается в худшую для покупателей сторону», — сказал он.

Исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин выразил мнение, что в текущей рыночной ситуации выгодным для потребителей оказывается вариант приобретения мебели напрямую от производителей.

АМДПР считает снижение отпускных цен устойчивой долгосрочной тенденцией. Согласно оптимистическому прогнозу экспертов, основанному на условии стабильности курса рубля, в ближайшей перспективе цены производителей мебели для внутреннего рынка могут вернуться на докризисный уровень. Согласно реалистическому сценарию, отпускные цены в этом году не превысят размера инфляции, отметили в ассоциации.

20 января в АМДПР рассказали «Известиям», что объем производства мебели в России в 2022 году увеличился по сравнению с 2021-м в денежном выражении на 15,2%, до 356 млрд рублей. Одним из факторов успешного развития мебельной отрасли в стране в ассоциации назвали грамотную ценовую политику ведущих игроков рынка РФ.