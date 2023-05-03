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Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина

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Певица Алла Пугачева прилетела из Израиля в Москву, сообщила 3 мая помощница артистки Елена Чупракова.

В беседе с ТАСС она подтвердила информацию, утром в среду появившуюся в Telegram-каналах, где сообщалось, что Пугачева прилетела в аэропорт Домодедово «без лишнего шума».

«Да», — ответила она на вопрос агентства.

Предполагается, что Пугачева прилетела в Россию, чтобы проститься с модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.

Чупракова отметила, что пока не спрашивала у Пугачевой, намерена ли она проводить в последний путь Юдашкина.

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Певицу и модельера не один десяток лет связывали не только профессиональные отношения, но и дружба. В их соцсетях регулярно публиковались снимки совместного времяпровождения.

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет от онкологического заболевания. Прощание с ним состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни. По информации «Известий», отпевание начнется 4 мая в 12:00 в Троицком соборе в подмосковном городе Щелково. Кутюрье похоронят на Жегаловском кладбище.

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