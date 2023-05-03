В Кургане врачи обнаружили в позвоночнике пациента ленточных червей

Врачи обнаружили ленточных червей в позвоночнике 60-летнего животновода из Омской области. Об этом 3 мая сообщает в Telegram-канале пресс-служба НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова в Кургане.

Россиянин обратился к врачам с жалобами на слабость в ногах и появившееся на спине образование. После обследований врачи диагностировали у мужчины стеноз позвоночного канала, а в грудном отделе его позвоночника образовался гнойный абсцесс.

Пациенту провели биопсию и выяснили, что в его организме присутствуют нити червей-гельминтов. Мужчине поставили диагноз «эхинококковый остеомиелит позвоночника» — заболевание развивается при заражении одним из видов ленточных червей.

Паразит, в частности, может попасть в организм человека при личном контакте с зараженными ленточными червями животным.

В октябре 2022 года врач-терапевт Екатерина Заика рассказала, что блюда из сырой рыбы могут нанести ощутимый урон здоровью. Особенно если были нарушены условия их хранении и нормы сортировки. Тогда в рыбе могут завестись ленточные черви.