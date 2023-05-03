Air France потребовала обложить новым налогом авиакомпании из Китая

Air France потребовала ввести новый налог для китайских авиакомпаний, передает издание Bloomberg. Поводом для возможных ограничений стали перелеты через территорию России, передает телеканал «Известия». Во французской авиакомпании заявили, что Китай пользуется «несправедливым преимуществом». Ранее в Air France-KLM заявили, что авиакомпании ЕС проигрывают китайским из-за закрытия российского неба.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.