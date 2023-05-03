Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось

Ответное наступление украинских войск уже фактически началось. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 мая в своем Telegram-канале.

По его словам, о факте начала наступательной операции свидетельствует рост активности авиации по периметру и внутри фронта.

Пригожин предположил, что активная фаза контрнаступления украинской армии может начаться в ближайшие дни.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступательные действия со стороны Украины позволят Западу поставить Киеву боевые самолеты, к примеру американские F-16, которые украинский лидер и официальные лица страны запрашивали у США.

При этом Зеленский неоднократно говорил о потребности Украины в боеприпасах и авиации, поскольку стране необходимо защищать свое воздушное пространство.

Вместе с тем страны — партнеры Украины по НАТО разделились на два лагеря: одни не спешат разрешать киевский «снарядный голод», вторые же настаивают на увеличении поставок Киеву военной техники в преддверии контрнаступления.

В апреле роль контрнаступления для украинских союзников вышла на принципиально новый уровень — от успеха военной операции будет зависеть интенсивность дальнейшей поддержки стран Запада. Более того, на встрече Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киеве последний дал понять, что вступление страны в альянс будет возможно только после завершения боевых действий.

К настоящему моменту дата контрнаступления официально не разглашается, однако в западных СМИ «время от времени» появляется информация о его переносе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.