СМИ узнали о выписке политика Ле Пена из больницы

Французский политик, основатель партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен выписан из больницы. Об этом 3 мая сообщила газета Figaro со ссылкой на его внучку Марион Марешаль.

Он вернулся домой с улучшением состояния.

«Верный своему боевому характеру, он вновь поразил врачей своей стойкостью», — добавила родственница политика.

Ле Пен, которому в июне исполнится 95 лет, был госпитализирован после сердечного приступа в середине апреля. Предполагалось, что проблемы возникли из-за сердечной недостаточности.

Жан-Мари Ле Пен в 1972 году основал позже переименованное объединение «Национальный фронт» и возглавлял его до 2011 года. Кроме того, он несколько раз баллотировался на пост президента Франции, но не сумел одержать победу на выборах.