Минюст РФ включил организацию «Беллона» в перечень нежелательных
Норвежская экологическая организация «Беллона» включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом 3 мая сообщил Минюст РФ.
«В перечень включена иностранная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд «Беллона», Экологическое объединение «Беллона») (Королевство Норвегия)», — говорится в сообщении.
Основанием для внесения в перечень стало решение первого заместителя Генерального прокурора РФ от 17 апреля.
Ранее, 25 апреля, Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных организаций The Institute for Statecraft («Институт государственного управления», Великобритания) и «Форум гражданского общества Россия – ЕС» («EU – Russia Civil Society Forum e.V.», ФРГ).
21 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной в Российской Федерации деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Согласно материалам, ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.